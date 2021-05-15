Апетитні форми на піску Домінікани: український футболіст відпочиває з копією топ-моделі

Дівчина нападника Шахтаря Данила Сікана Тетяна схожа на британську модель і ангела Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі

Тетяна Дятел ефектно виглядає на пляжних фото / Фото: Instagram

Нападаючий Маріуполя Данило Сікан сильно постраждав в сезоні, що завершився УПЛ. У матчі проти Ворскли (0:1) він отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи, після чого український чемпіон світу переніс операцію на обличчі. А після закінчення сезону Сікан, що належить Шахтарю, полетів зі своєю дівчиною в Домінікану.

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"Ти – космічна", "Жарішка", "Ну що за богиня?", – писали фоловери Тетяні – дівчині футболіста.

Кохана 20-річного форварда – Тетяна Дятел з Кривого Рогу, яка зараз навчається в Києві. Також займається моделінгом. Зовні дівчина схожа на британську супермодель і ангела Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі, яка також знімалася у 3-й частині "Трансформерів" і "Божевільному Максі".

Данило Сікан зі своєю дівчиною / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Маріуполь орендував Данила, який є чемпіоном світу-2019 серед молоді, у донецького Шахтаря.

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