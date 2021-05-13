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Бікіні просто вогонь! Олімпійська чемпіонка запалює на океані

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 травня, 18:11
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Дворазова переможниця Олімпійських ігор з волейболу Жаклін Карвальо похвалилася своїми купальниками, які дівчина на відпочинку змінює кожен день

Зірка світового волейболу Жаклін Карвальо останній тиждень відпочиває на океанському узбережжі. Тому соцмережі спортсменки переповнені яскравими фото в бікіні.

За свою кар'єру Жаклін Марія Перейра де Карвальо двічі ставала чемпіонкою Олімпійських ігор. У складі збірної Бразилії вона вигравала Олімпіаду-2008 в Пекіні і Ігри-2012 в Лондоні. Крім того, двічі брала "срібло" чемпіонатів світу.

Що стосується особистого життя спортсменки, то вона одружена з Мурілу Ендрес, який також грає у волейбол, у них є син Артур.

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