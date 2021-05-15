Найбільш дике бікіні в історії велоспорту: пишногруда словачка запалює

Секс-символ словацького спорту, колишня велосипедистка Люсія Яворчекова вразила фоловерів, яких у неї понад два мільйони, черговою вогняною фотосесією. Раніше красуня показала гаряче тренування для сідниць, а тепер постала перед шанувальниками у спокусливому бікіні.
"Дикі прояви моєї душі" – так описала цей фоторяд Люсія у себе в Instagram
- "Фатально красива"
- "Фігура – мрія"
- "Богиня у плоті", – так оцінили дикі знімки Яворчекової її підписники
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