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Найбільш дике бікіні в історії велоспорту: пишногруда словачка запалює

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 травня, 17:35
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"Фігура мрії" і "Фатально красива", – так оцінили нові відверті знімки сексуальної спортсменки зі Словаччини Люсії Яворчекової її фоловери
Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту
Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту / Фото: Instagram

Секс-символ словацького спорту, колишня велосипедистка Люсія Яворчекова вразила фоловерів, яких у неї понад два мільйони, черговою вогняною фотосесією. Раніше красуня показала гаряче тренування для сідниць, а тепер постала перед шанувальниками у спокусливому бікіні.

"Дикі прояви моєї душі" – так описала цей фоторяд Люсія у себе в Instagram

  • "Фатально красива"
  • "Фігура – мрія"
  • "Богиня у плоті", – так оцінили дикі знімки Яворчекової її підписники

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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