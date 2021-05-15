Найбільш дике бікіні в історії велоспорту: пишногруда словачка запалює

"Фігура мрії" і "Фатально красива", – так оцінили нові відверті знімки сексуальної спортсменки зі Словаччини Люсії Яворчекової її фоловери

Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту / Фото: Instagram

Секс-символ словацького спорту, колишня велосипедистка Люсія Яворчекова вразила фоловерів, яких у неї понад два мільйони, черговою вогняною фотосесією. Раніше красуня показала гаряче тренування для сідниць, а тепер постала перед шанувальниками у спокусливому бікіні.

"Дикі прояви моєї душі" – так описала цей фоторяд Люсія у себе в Instagram

"Фатально красива"

"Фігура – мрія"

"Богиня у плоті", – так оцінили дикі знімки Яворчекової її підписники

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