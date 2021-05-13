Продажна! Серфінгістка відповіла на образи голим фото на піску

Відома австралійська серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі опублікувала чергове пікантне фото. Красуня з пишними формами лежить на пісочку майже в чому мати народила – з білизни на блондинці тільки мікроскопічні трусики.
Жодних слів під цим фото в Instagram австралійка не залишила, обмежившись двома поцілунками. А ось фоловери спортсменки не можуть намилуватися видом.
"Оце так пляж! Хотів би я зараз там бути", – написав один із шанувальників Холлі-Дейзі Коффі
Утім, в австралійки в соцмережах вистачає і недоброзичливців. Їхня кількість зросла після того, як Холлі-Дейзі, мабуть, вирішивши, що одним катанням на дошці на життя не заробиш, переключилася на продаж своїх інтимних фото.
- "Це ж як потрібно опуститися в житті, щоб секс-робота залишалася останньою соломинкою"
- "Вирішила стати продажною"
- "І як почувається твій чоловік, коли ти продаєш своє тіло?" – засуджують австралійку в коментарях
На що серфінгистка відповідає: "Я з нетерпінням чекаю, коли це закінчиться. Роки боротьби з образами в Інтернеті повинні припинитися. Для онлайн-хуліганів мають настати наслідки. Настав час притягунти їх до відповідальності".
Дивіться більше фото Холлі-Дейзі Коффі
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