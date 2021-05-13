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Продажна! Серфінгістка відповіла на образи голим фото на піску

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 травня, 11:01
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"Це ж як потрібно опуститися в житті, щоб секс-робота залишалася останньою соломинкою" – критикують австралійку Холлі-Дейзі Коффі. А вона і не думає зупинятися
/ Фото: Instagram

Відома австралійська серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі опублікувала чергове пікантне фото. Красуня з пишними формами лежить на пісочку майже в чому мати народила – з білизни на блондинці тільки мікроскопічні трусики.

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Жодних слів під цим фото в Instagram австралійка не залишила, обмежившись двома поцілунками. А ось фоловери спортсменки не можуть намилуватися видом.

"Оце так пляж! Хотів би я зараз там бути", – написав один із шанувальників Холлі-Дейзі Коффі

Утім, в австралійки в соцмережах вистачає і недоброзичливців. Їхня кількість зросла після того, як Холлі-Дейзі, мабуть, вирішивши, що одним катанням на дошці на життя не заробиш, переключилася на продаж своїх інтимних фото.

  • "Це ж як потрібно опуститися в житті, щоб секс-робота залишалася останньою соломинкою"
  • "Вирішила стати продажною"
  • "І як почувається твій чоловік, коли ти продаєш своє тіло?" – засуджують австралійку в коментарях

На що серфінгистка відповідає: "Я з нетерпінням чекаю, коли це закінчиться. Роки боротьби з образами в Інтернеті повинні припинитися. Для онлайн-хуліганів мають настати наслідки. Настав час притягунти їх до відповідальності".

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Дивіться більше фото Холлі-Дейзі Коффі

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