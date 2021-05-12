Русский
$ 27,67
33,67
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Інші новину спорту

Не впустіть щелепу! Велосипедистка показала гаряче тренування для сідниць

12 травня, 20:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сексуальна велосипедистка, що пішла в модельний бізнес, показала, як досягає ідеальних форм. Дівчина не забуває про фізичні вправи навіть на відпочинку

Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова не забуває стежити за своєю фігурою навіть під час відпочинку. Дівчина відпочиває в Мексиці на узбережжі Карибського моря, але навіть там знайшла для себе заняття. Красуня показала відео, як займається в спортзалі під відкритим небом.

Під відео Люсія закликає своїх підписниць повторювати за нею, якщо вони теж хочуть мати таку фігуру. "Хочеш гаряче тіло? Отримайте персик з моїм найулюбленішим тренуванням для сідниць", – пише спортсменка.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Її краще не злити! Дар'я Білодід у спокусливому ліфчику постала в образі левиці
Її краще не злити! Дар'я Білодід у спокусливому ліфчику постала в образі левиціІнші
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністюІнші
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонахІнші
Абсолютно гола: сексуальна велосипедистка підірвала Мережу відвертим фото з відпочинку
Абсолютно гола: сексуальна велосипедистка підірвала Мережу відвертим фото з відпочинкуІнші
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальнику
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальникуІнші
Гаряче від одного погляду на цю блондинку! Пляжна мода від розкішної дружини футболіста
Гаряче від одного погляду на цю блондинку! Пляжна мода від розкішної дружини футболістаІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти