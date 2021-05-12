Не впустіть щелепу! Велосипедистка показала гаряче тренування для сідниць

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram
Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова не забуває стежити за своєю фігурою навіть під час відпочинку. Дівчина відпочиває в Мексиці на узбережжі Карибського моря, але навіть там знайшла для себе заняття. Красуня показала відео, як займається в спортзалі під відкритим небом.
Під відео Люсія закликає своїх підписниць повторювати за нею, якщо вони теж хочуть мати таку фігуру. "Хочеш гаряче тіло? Отримайте персик з моїм найулюбленішим тренуванням для сідниць", – пише спортсменка.
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