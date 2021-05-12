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Гаряча Марта: спокусливі фото української зірки водного Євро

12 травня, 12:43

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

19-річна харківська синхроністка виграла перше в історії України "золото" чемпіонату Європи в "соло". Вона спадкова спортсменка і дружить з Віскі

Марта Фєдіна

Марта Фєдіна / Фото: Instagram

Напередодні вона переписала історію українського спорту. В Угорщині 19-річна синхроністка Марта Фєдіна здобула перше для нашої країни "золото" чемпіонату Європи в артистичному плаванні в категорії "соло".

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Раніше на європейських першостях українські синхроністки двічі були найкращими в комбінації і одного разу – в довільній програмі.

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

У Будапешті граціозна харків'янка залишила за своєю спиною Євангелію Платаніоті з Греції і Василину Хандошко з Білорусі.

НАЙКРАЩА РУСАЛОНЬКА ЄВРОПИ

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Відзначимо, що Марта Федина вперше потрапила до басейну у п'ять років – батьки відвели її, щоб навчилася плавати. З тих пір чи не половину життя вона проводить у воді.

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Марта зізнається, що їй пощастило зі спортивними генами. Її тато – легкоатлет, мама – фехтувальниця, бабуся займалася волейболом, дідусь – тенісом. Сестра, до речі, теж займалася плаванням, але кинула після того, як підхопила запалення легенів.

Зріст Марти – 180 см, вага – 58 кг. Моделі позаздрять її фігурі!

До речі, в житті чемпіонки Європи з синхронного плавання присутній "алкоголь" – улюблену собаку красуні звати Віскі. Ім'я їй придумала сама Марта.


Щоб зачіска не розпалася на змаганнях, Марта Фєдіна користується желатином, а також підстраховується шпильками.

Однак поза змаганнями дотримуватися таких суворих правил щодо волосся – вже не обов'язково.

Нагадаємо, друге "золото" водного Євро в Будапешті Україні принесли 16-річна Ксенія Байло і 15-річний Олексій Середа, які перевершили Росію і Британію в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Марта Федина та Анастасія Савчук. Синхронне плавання. Відео – FINA

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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