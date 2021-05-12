Ще й Кличка сюди приплів: Ф'юрі віддався красуням і скипів

Поки вагітна дружина далеко, Циганський король розслабився в Маямі з іншими дівчатами – а потім почав виправдовуватися під картиною з українцем

Тайсон Ф'юрі / Фото: The Sun

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі влип у черговий скандал. Циганський король, який проводить збір в Маямі, після тренування вирішив насолодитися сонечком біля басейну свого готелю, де його обліпили красуні.

Реклама

Одна з них почала пестити Ф'юрі і загравати з ним, наносячи на його руки і ноги сонцезахисний крем.

Читайте також: Ненаситний Ф'юрі не хоче укладати контракт на бій з Джошуа: чим незадоволений чемпіон

І все це – далеко від дружини боксера Періс, яка народила Тайсону Ф'юрі п'ятьох дітей і зараз вагітна шостою дитиною. Цими днями вона перебуває у Великій Британії.

Реклама

Реклама

Фото Ф'юрі в оточенні гарячих красунь опублікував британський таблоїд The Sun, що викликало гнівну реакцію Тайсона.

"Зі мною біля готелю сфотографувалися тисячі людей, але вони опублікували тільки знімки з дівчатами. Ми з Періс одружені вже 13 років, і жодна стаття нам не зашкодить", – написав Ф'юрі у себе в Instagram, кілька разів обматюкавши таблоїд

При цьому Тайсон Ф'юрі опублікував фото зі свого будинку з дружиною Періс і п'ятьма дітьми на дивані під величезною картиною, на якій зображений момент переможного для нього поєдинку з Володимиром Кличком в 2015 році.

Читайте також: Ось що його збуджує! Ф'юрі висловився про Кличка в несподіваному ракурсі

Раніше ми писали, що Кличко може повернутися на ринг заради реваншу з Ф'юрі: в українця є незавершена справа.

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів