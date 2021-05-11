Це тихий вбивця! Тайсон Ф'юрі назвав найстрашнішого суперника в боксі

Цим візаві, за словами Циганського короля, є психічне здоров'я. "Через проблеми з ним я не раз знімався з боїв", – каже кривдник Вайлдера і Кличка

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав свого найсерйознішого суперника в боксі. Це не Володимир Кличко, Деонтей Вайлдер або Ентоні Джошуа. Циганської король сказав, що найстрашніше для нього – психічні розлади.

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"Психічне здоров'я – це реальна проблема. Я відчуваю її протягом усього свого життя. Я знаю, наскільки це реально. Ніколи не чекайте, що людина, яка має проблеми з психічним здоров'ям, вийде на поєдинок. Власне кажучи, раніше я сам знімався з боїв через проблеми з психічним здоров'ям. І я знаю кількох бійців, які чинили так само"

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

"Це реальне захворювання. Якщо ви не бачите його фізично, це не означає, що його не існує. Воно більш ніж реальне, це тихий вбивця. Останнім часом багато людей страждають через проблеми з психічним здоров'ям, особливо в період пандемії"

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"Мені шкода їх, але знаєте що? В кінці тунелю є світло. Вам просто потрібно попросити про допомогу і отримати її. Обіцяю, що тоді все налагодиться", – цитує Тайсона Ф'юрі The Independent

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Раніше ми писали, що Кличко може повернутися на ринг заради реваншу з Ф'юрі: в українця є незавершена справа.