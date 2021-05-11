Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Це тихий вбивця! Тайсон Ф'юрі назвав найстрашнішого суперника в боксі

11 травня, 15:56

Олег Люлька Олег Люлька

Цим візаві, за словами Циганського короля, є психічне здоров'я. "Через проблеми з ним я не раз знімався з боїв", – каже кривдник Вайлдера і Кличка

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав свого найсерйознішого суперника в боксі. Це не Володимир Кличко, Деонтей Вайлдер або Ентоні Джошуа. Циганської король сказав, що найстрашніше для нього – психічні розлади.

Реклама

Читайте також: Є дата битви титанів Джошуа і Ф'юрі! Суперважі зустрінуться після Олімпіади

"Психічне здоров'я – це реальна проблема. Я відчуваю її протягом усього свого життя. Я знаю, наскільки це реально. Ніколи не чекайте, що людина, яка має проблеми з психічним здоров'ям, вийде на поєдинок. Власне кажучи, раніше я сам знімався з боїв через проблеми з психічним здоров'ям. І я знаю кількох бійців, які чинили так само"

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

"Це реальне захворювання. Якщо ви не бачите його фізично, це не означає, що його не існує. Воно більш ніж реальне, це тихий вбивця. Останнім часом багато людей страждають через проблеми з психічним здоров'ям, особливо в період пандемії"

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера
Реклама

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера

"Мені шкода їх, але знаєте що? В кінці тунелю є світло. Вам просто потрібно попросити про допомогу і отримати її. Обіцяю, що тоді все налагодиться", – цитує Тайсона Ф'юрі The Independent

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Раніше ми писали, що Кличко може повернутися на ринг заради реваншу з Ф'юрі: в українця є незавершена справа.

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у США
Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у СШАБокс
"Це не моя перемога!" Усик рубонув на тему 9 травняБокс
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?Бокс
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкоюБокс
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіонаБокс
Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти