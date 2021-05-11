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Ненаситний Ф'юрі не хоче підписувати контракт на бій з Джошуа: чим незадоволений чемпіон

11 травня, 17:28

Олена Павлова Олена Павлова

Промоутер чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен розповів, що заважає організації об'єднавчого поєдинку у суперважкій вазі цього літа

Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа

Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Промоутер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) Френк Уоррен розповів про організацію поєдинку його підопічного з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Вчора з'явилася інформація, що Джошуа і Ф'юрі зустрінуться після Олімпіади – 14 серпня.Але все не так просто.

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"У нас є контракт, який Ф'юрі не підпише. Потрібна одна річ, яка допоможе переступити цю межу, – гарантії. Якщо будуть гарантії, то це не проблема. Я навіть зараз не буду говорити про те, де буде проходити бій, тому що це є спірним питанням. Ми працюємо над цим поєдинком вже чотири місяці, але поки ми не будемо задоволені всіма пунктами цього контракту, він не буде підписаний", – сказав Уоррен SecondsOut

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

За словами промоутера, зараз команду Ф'юрі не влаштовує багато пунктів: "Це стосується і гонорару. Поки один з банків не дасть гарантію на оплату, Тайсон нічого не підпише. Це основна проблема. Сподіваємося, що ми зможемо це вирішити".

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Раніше також і Ф'юрі з Джошуа не підтвердили дату бою і посварилися в соцмережах.

А потім Ф'юрі назвав найстрашнішого суперника в боксі.

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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