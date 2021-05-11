Щоб я міг побити Усика – британський боксер підганяє Ф'юрі і Джошуа

Джо Джойс хоче, щоб його чемпіони-співвітчизники швидше домовилися про свій бій, щоб зустрітися на рингу з українським боксером

Усик і Джойс / Фото: Instagram

Світ боксу як і раніше чекає, поки два найпопулярніших бійця суперважкого дивізіону нарешті хоча б домовляться про бій. Однак Ф'юрі і Джошуа не підтвердили дату бою і посварилися в соцмережах. Тим часом, чвари чемпіонів впливають і на інших боксерів. Якщо раптом Ентоні і Тайсон не зустрінуться на рингу, то Олександр Усик зможе вийти на чемпіонський бій.

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Однак Джо Джойс, який начебто має стати наступним суперником українця, сподівається, що його земляки зможуть знайти спільну мову. У соцмережах Джозеф заявив, що він теж втомився чекати і попросив Джошуа прискоритися, щоб він міг нарешті побити Усика.

Олександр ж поки також знаходиться в режимі очікування, але періодично про себе нагадує. так Усик рубонув на тему 9 травня.

Уродженець Криму востаннє виходив у ринг в жовтні минулого року. Він тренується, але знаходить і інші заняття. Як той же Ф'юрі, який бився ще в лютому 2020 го!

Тим часом, Шелестюк анонсує великі новини, ставши журналістом.

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Згадаймо, як Джо Джойс розповідав про силу своїх ударів: