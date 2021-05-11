Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Щоб я міг побити Усика – британський боксер підганяє Ф'юрі і Джошуа

11 травня, 15:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Джо Джойс хоче, щоб його чемпіони-співвітчизники швидше домовилися про свій бій, щоб зустрітися на рингу з українським боксером

Усик і Джойс

Усик і Джойс / Фото: Instagram

Світ боксу як і раніше чекає, поки два найпопулярніших бійця суперважкого дивізіону нарешті хоча б домовляться про бій. Однак Ф'юрі і Джошуа не підтвердили дату бою і посварилися в соцмережах. Тим часом, чвари чемпіонів впливають і на інших боксерів. Якщо раптом Ентоні і Тайсон не зустрінуться на рингу, то Олександр Усик зможе вийти на чемпіонський бій.

Реклама

Однак Джо Джойс, який начебто має стати наступним суперником українця, сподівається, що його земляки зможуть знайти спільну мову. У соцмережах Джозеф заявив, що він теж втомився чекати і попросив Джошуа прискоритися, щоб він міг нарешті побити Усика.

Олександр ж поки також знаходиться в режимі очікування, але періодично про себе нагадує. так Усик рубонув на тему 9 травня.

Уродженець Криму востаннє виходив у ринг в жовтні минулого року. Він тренується, але знаходить і інші заняття. Як той же Ф'юрі, який бився ще в лютому 2020 го!

Тим часом, Шелестюк анонсує великі новини, ставши журналістом.

Реклама

Згадаймо, як Джо Джойс розповідав про силу своїх ударів:

Джойс показав, на що схожі його джеби Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у США
Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у СШАБокс
"Це не моя перемога!" Усик рубонув на тему 9 травняБокс
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?Бокс
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкоюБокс
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіонаБокс
Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти