Навіщо поспішати: Ф'юрі і Джошуа не підтвердили дату бою і посварилися в соцмережах

Британські боксери-чемпіони суперважкого дивізіону ніяк не можуть домовитися про проведення об'єднавчого двобою в Саудівській Аравії

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Вчора з'явилася звістка, що вже є дата битви Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. За інформацією інсайдера, боксери повинні зустрітися 14 серпня. Однак минулої ночі суперники влаштували перепалку в Twitter, з якої стало ясно, що контракт ще не підписаний.

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Спочатку Джошуа звернувся до Тайсону:

"Спартанець". Я втомився, мої фани втомилися, твої фани втомилися. Ми всі втомилися від розмов. Менше розмов, більше дій".

"Циганський король" образився і відповів в більш грізній формі, назвавши Ентоні потворним і заявивши, що це його сторона затягує процес і не переходить до дій.

Тим часом, Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, також підтвердив, що угода поки не підписана. А сам чемпіон за версією WBC побув в Арлінгтоні і підтримав співвітчизника Біллі Джо Сондерса, який все ж програв Саулю Альваресу. Нагадаємо, в США встановили рекорд відвідуваності боксерського поєдинку: на арені під дахом перебувало понад 70 тисяч глядачів.

Дивіться, як Тайсон брав участь в зйомках музичного кліпу:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram