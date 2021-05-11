Непереможний український боксер анонсує великі новини, ставши журналістом

35-річний уродженець Макіївки Тарас Шелестюк збирається провести черговий бій і нагадав, що у нього є диплом спортивного журналіста

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

В останні роки кількість українських чемпіонів світу в професійному боксі помітно зменшилася. Хтось втратив титул, а хтось до нього і не дістався. Хоча, наприклад, Тарас Шелестюк виграв всі 18 боїв в профі, однак право на чемпіонській поєдинок так і не отримав. Можливо, хлопець з Макіївки, який також жив у Сумах, зможе здійснити давню мрію.

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У квітні Шелестюк знайшов собі непереможного суперника.

На своїй сторінці в Instagram Тарас пообіцяв, що незабаром будуть великі новини. Почекаємо: раптом йому вдалося домовитися про бій за пояс.

Цікаво, що Шелестюк опублікував фото свого диплома, підтверджуючи, що він пройшов курси за спеціальністю "Спортивна журналістика". Так що, виходить, може вже писати сам про себе.

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Виступає Тарас в напівсередній вазі (welter) – до 66,7 кг. Виграв усі 18 боїв в професіоналах. Нещодавно він повідомив, що готовий вийти на ринг влітку, а до цього бився в січні 2020 року.

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