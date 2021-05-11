Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Непереможний український боксер анонсує великі новини, ставши журналістом

11 травня, 14:43

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

35-річний уродженець Макіївки Тарас Шелестюк збирається провести черговий бій і нагадав, що у нього є диплом спортивного журналіста

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

В останні роки кількість українських чемпіонів світу в професійному боксі помітно зменшилася. Хтось втратив титул, а хтось до нього і не дістався. Хоча, наприклад, Тарас Шелестюк виграв всі 18 боїв в профі, однак право на чемпіонській поєдинок так і не отримав. Можливо, хлопець з Макіївки, який також жив у Сумах, зможе здійснити давню мрію.

Реклама

У квітні Шелестюк знайшов собі непереможного суперника.

На своїй сторінці в Instagram Тарас пообіцяв, що незабаром будуть великі новини. Почекаємо: раптом йому вдалося домовитися про бій за пояс.

Цікаво, що Шелестюк опублікував фото свого диплома, підтверджуючи, що він пройшов курси за спеціальністю "Спортивна журналістика". Так що, виходить, може вже писати сам про себе.

Реклама

Виступає Тарас в напівсередній вазі (welter) – до 66,7 кг. Виграв усі 18 боїв в професіоналах. Нещодавно він повідомив, що готовий вийти на ринг влітку, а до цього бився в січні 2020 року.

Днями сексуальна дружина українського боксера блиснула фігурою під сонцем Каліфорнії.

Дивіться, як дружина футболіста Ліонеля Мессі займається боксом:

Дружина Мессі Антонелла Роккуццо займається боксом Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у США
Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у СШАБокс
"Це не моя перемога!" Усик рубонув на тему 9 травняБокс
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?Бокс
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкоюБокс
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіонаБокс
Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти