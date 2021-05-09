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"Це не моя перемога!" Усик рубонув на тему 9 травня

9 травня, 20:41

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Український боксер опублікував сьогодні те саме фото з ветераном у боксерській стійці, що і рівно рік тому, але цього разу додав до нього різку заяву

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram опублікував сьогодні те саме фото, приурочене до 9 травня, що і рік тому цього самого дня.

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На знімку, опублікованому Усиком, зображений ветеран з бойовими орденами і медалями, який встав у боксерську стійку, а скраю на знімку великими червоними літерами – З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

Однак відмінність від торішнього посту Усика цього разу таки була. Він дещо додав. А саме – такі слова:

"9 травня – перемога. І перемога це не моя і не ваша. А наших мужніх дідів, прадідів, батьків, синів. Нам потрібно це пам'ятати і шанувати пам'ять героїв. Усім – миру"

Коментарі до свого допису Усик вимкнув.

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Нагадаємо, раніше кум Усика Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою.

Хоча напередодні в МВС нагадали, що в Україні заборонені комуністична, нацистська символіка і георгіївська стрічка, а порушення закону загрожує великим штрафом або п'ятьма роками в'язниці.

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