Усик показав танці на рингу під російську музику

Український боксер готується до наступного бою в професіонал і оголосив у соцмережах, що не збирається сумувати, а танцюватиме

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик продовжує тренуватися в очікуванні переговорів промоутерів. Поки що його наступний суперник невідомий. Останнім часом говорили, що він зустрінеться з Джо Джойсом. Однак після скасування поєдинку Ф'юрі і Джошуа знову виникла можливість зустрічі українця з Ентоні.

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Нещодавно Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою.

Тим часом, 34-річний уродженець Криму підтримує форму різноманітними способами. Вчора близько опівночі він виклав в Instagram ще одне відео. Хлопець показав, що весело тренується під музику, а компанію йому становить початківець професіонал Даніель Лапін. В цей час в залі звучить пісня російського виконавця Іллі Огурцова. В кінці ролика Усик навіть пішов у танок, підписавши кадри:

"Я не хочу сумувати, я буду танцювати".

Нагадаємо, останній бій супертяж провів проти Дерека Чісори в жовтні минулого року, перемігши британця за очками.

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Нещодавно Усик в розшитому золотом церковному одязі нарвався на грубість.

Дивіться, як Олександр кидає важкий м'яч, нарощуючи силу:

Усик займається з великим м'ячем