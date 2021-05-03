Усик в розшитому золотом церковному вбранні нарвався на грубість: норм кімоно

Український супертяж Олександр Усик в компанії священика і новому вбранні привітав усіх з великим християнським святом – Великоднем

Схоже, у відомого українського супертяжа Олександра Усика з'явилася традиція поздоровляти православних з великими християнськими святами в церковних вбраннях. Взимку Усик в рясі привітав усіх з Різдвом, а тепер також в церковному одязі звернувся до своїх підписників з нагоди Великодня.

"Христос Воскрес, всіх зо світили святом Великоднем, миру, добра, Любові", – написав Олександр у своєму Instagram

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Більшість фоловерів Усика відповіли своїми поздоровленнями і навіть оцінили образ бійця: "Саня – красава". Але знайшлися і хейтери: "Норм кімоно", "Клоун".

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Нагадаємо, що 34-річний кримчанин є обов'язковим претендентом на пояс британця Ентоні Джошуа за версією WBO. Днями менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що бій Джошуа – Ф'юрі не відбудуться. А це означає, що, можливо, свій наступний поєдинок Усик проведе ні з Джо Джойсом, а за повноцінний титул.

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Хоча британський промоутер Едді Хирн запевняє, що найбільш очікуваний поєдинок року все ще в силі і для Ф'юрі і Джошуа нарешті знайшли місце і дату бою.

Дивіться, як раніше Усик вітав з Різдвом