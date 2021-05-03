Усик в расшитом золотом церковном облачении нарвался на грубость: норм кимоно

Украинский супертяж Александр Усик в компании священника и новом наряде поздравил всех с большим христианским праздником – Пасхой

Похоже, у известного украинского супертяжа Александра Усика появилась традиция поздравлять православных с большими христианскими праздниками в церковных нарядах. Зимой Усик в рясе поздравил всех с Рождеством, а теперь также в церковном облачении обратился к своим подписчикам по случаю Пасхи.

"Христос Воскрес, всех со светили праздником Пасхи, мира, добра, Любови", – написал Александр в своем Instagram

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Большинство фоловеров Усика ответили своими поздравлениями и даже оценили образ бойца: "Саня – красава". Но нашлись и хейтеры: "Норм кимоно", "Клоун".

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Напомним, что 34-летний крымчанин является обязательным претендентом на пояс британца Энтони Джошуа по версии WBO. На днях менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что бой Джошуа – Фьюри не состоится. А это значит, что, возможно, свой следующий поединок Усик проведет не с Джо Джойсом, а за полноценный титул.

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Хотя британский промоутер Эдди Хирн заверяет, что самый ожидаемый поединок года все еще в силе и для Фьюри и Джошуа наконец-то нашли место и дату боя.

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