Усик в рясі привітав православних з Різдвом: "Христос народився, славімо його"

Сьогодні вдень до численних привітань стосовно Різдва приєднався і знаменитий боксер Олександр Усик. 33-річний спортсмен родом з Криму записав відеоролик і виклав на своїй сторінці в Instagram. Причому, для цього він вдягся в рясу.

Реклама

Читайте також: Колядки у капітана "Динамо" – дружина Сидорчука показала домашнє відео.

Усик з натхненням привітав православних, написавши під відео українською: "Бажаю доброго свята та Смачної куті. З Різдвом Христовим". І додав англійською: "Merry Christmas".

Відео: Instagram

За годину після опублікування ролик у соцмережах його подивилося понад 170 тисяч людей. Олександр входить до трійки найпопулярніших українських спортсменів в Instagram разом із кумом-боксером Василем Ломаченком та футболістом Олександром Зінченком. Ломаченко також є шанувальником православної церкви.

В тренді Стали відомі перші суперники "Шахтаря" у новому році

Тим часом, красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл.

Реклама

У 2020 році Усик провів один бій, перемігши британця Дерека Чісору за очками. Дивіться, як Олександр тренував реакцію з монетами:

Олександр Усик тренує реакцію і ловить монети Відео: Instagram

Раніше Редкач проїхався по Усику за фразу, що "Крим – божий".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама