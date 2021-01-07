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Усик в рясі привітав православних з Різдвом: "Христос народився, славімо його"

7 січня, 16:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Популярний український боксер відомий своєю релігійністю

Сьогодні вдень до численних привітань стосовно Різдва приєднався і знаменитий боксер Олександр Усик. 33-річний спортсмен родом з Криму записав відеоролик і виклав на своїй сторінці в Instagram. Причому, для цього він вдягся в рясу.

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Усик з натхненням привітав православних, написавши під відео українською: "Бажаю доброго свята та Смачної куті. З Різдвом Христовим". І додав англійською: "Merry Christmas".

Відео: Instagram

За годину після опублікування ролик у соцмережах його подивилося понад 170 тисяч людей. Олександр входить до трійки найпопулярніших українських спортсменів в Instagram разом із кумом-боксером Василем Ломаченком та футболістом Олександром Зінченком. Ломаченко також є шанувальником православної церкви.

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Тим часом, красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл.

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У 2020 році Усик провів один бій, перемігши британця Дерека Чісору за очками. Дивіться, як Олександр тренував реакцію з монетами:

Олександр Усик тренує реакцію і ловить монети Відео: Instagram

Раніше Редкач проїхався по Усику за фразу, що "Крим – божий".

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відео Різдво бокс вітання Олександр Усик
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