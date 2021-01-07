Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл

Знаменита стрибунка в довжину відзначає свято в колі сім'ї

Призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук продовжує ділитися в соціальних мережах деякими подробицями свого життя. Незважаючи на те, що Новий рік ледве почався, спортсменка вже висловлює нетерпіння в очікуванні змагань. Своє бажання вийти на стадіон дівчина підтвердила черговим привабливим фото, на якому продемонструвала форми свого спортивного тіла. Нагадаємо, Марина Бех – найкраща спортсменка України 2020 року за версією журналістів.

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"Зупиніть її", – в захваті пишуть під кадрами підписники.

Також Марина Бех-Романчук похвалилася святковим столом і побажала всім щасливого Різдва.

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Раніше сексуальна легкоатлетка Бех показала незвичайні фото з Нового року.

В Україні зимовий сезон в залах відкривається вже 9 січня. У легкоатлетичному манежі в Києві проведуть традиційні "Різдвяні старти". Так що у Марини з'явиться можливість перевірити свої сили в змагальному режимі.

Дивіться, як днями Бех-Романчук показала на тренуванні "вид зверху":

Відео: Instagram

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