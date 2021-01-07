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Усик в рясе поздравил православных с Рождеством: "Христос народився, славімо його"

7 января, 16:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Популярный украинский боксер известен своей религиозностью

Сегодня днем к многочисленным поздравлениям по поводу Рождества присоединился и знаменитый боксер Александр Усик. 33-летний спортсмен родом из Крыма записал видеоролик и выложил на своей страничке в Instagram. Причем, для этого он облачился в рясу.

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Усик с воодушевлением поздравил православных, написав под видео на украинском: "Бажаю доброго свята та смачної куті. З Різдвом Христовим". И добавил на английском: "Merry Christmas".

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

За час после опубликования ролик в соцсетях его посмотрело более 170 тысяч человек. Александр входит в тройку самых популярных украинских спортсменов в Instagram вместе с кумом-боксером Василием Ломаченко и футболистом Александром Зинченко. Ломаченко также является поклонником православной церкви.

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Тем временем, красотка-легкоатлетка Бех показала свои формы и рождественский стол.

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В 2020 году Усик провел один бой, победив британца Дерека Чисору по очкам. Смотрите, как Александр тренировал реакцию с монетами:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Ранее Редкач проехался по Усику за фразу, что "Крым – божий".

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видео Рождество бокс поздравления Александр Усик
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