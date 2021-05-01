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Усику приготуватися! Бій Джошуа – Ф'юрі не відбудеться, а українець – перший на черзі

1 травня, 19:49

Олена Павлова Олена Павлова

Менеджер Олександра Егіс Клімас заявив, що об'єднавчий бій між британцями Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа у 2021 році відміняється

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

Менеджер українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) Егіс Клімас розповів, що об'єднавчий бій між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа найближчим часом не відбудеться. Хоча днями повідомлялося, що для Ф'юрі і Джошуа нарешті знайшли місце і дату бою. А ось зустрічі з Усиком промоутери не хотіли.

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"За інформацією WBN, переговори по великому бою між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа скасовані. В такому випадку Джошуа проведе обов'язковий захист поясу WBO проти Усика. Олександр довго цього чекав. Ми всі з нетерпінням чекаємо", – написав Клімас в Instagram, зазначивши WBO, промоутера Усика Олександра Красюка і Matchroom Boxing, який представляє Джошуа

Відзначимо, що на ресурсі WBN інформація щодо скасування переговорів між Ф'юрі і Джошуа відсутня, але, можливо, у Клімаса свої джерела.

До того ж американський промоутер Боб Арум також заявляв, що об'єднавчий чемпіонський бій у 2021 році не відбудеться. Мовляв, на затвердження і узгодження контракту знадобляться місяці.

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У разі розборок між Ф'юрі і Джошуа українець Усик повинен був провести бій проти британця Джо Джойса, але тепер обов'язковий претендент WBO перший в черзі на бій з Ентоні.

Усик, тренування Відео: Instagram

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