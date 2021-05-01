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Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедеври

1 травня, 20:42

Олена Павлова Олена Павлова

Чемпіонка Олімпійських ігор Віта Семеренко готова святкувати Великдень-2021 і показала свої кулінарні таланти, які здивували її фоловерів

Віта Семеренко з сином

Віта Семеренко з сином / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Віта Семеренко вже готова до святкування Великодня. Стріляюча лижниця виявилася справжньою майстринею й на кухні. В Instagram Віта виклала фото своїх шикарних пасок. Раніше ми писали, що українська біатлоністка зізналася в коханні російському бойфренду.

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На смак випічку Семеренко, звичайно, не спробуєш, але на вигляд вона дуже апетитна. Паски прикрашені цукатами, горіхами, сушеними яблуками і апельсинами і, схоже, навіть маршмеллоу.

Оце так пощастило рідним біатлоністки і її маленькому синові Марку. "Клас", "Справжня господиня", – захоплювалися кулінарним талантом Віти її фоловери.

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Відзначимо, що збірна України з біатлону догулює свою відпустку. З 1 травня у дівчат вже є програма роботи, а з 18 травня на зборі в Сянках почнеться шлях до олімпійського Пекіна-2022.

Раніше ми повідомляли, що прекрасна Анастасія позбавила збірну України холостяка. Біатлоніст Богдан Цимбал в міжсезоння одружився зі своєю коханою, яка перевірила стосунки зі спортсменом під час карантину.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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