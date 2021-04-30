Українська біатлоністка на пляжі зізналася в коханні російському бойфренду

Катерина Бех проводить останні дні відпустки в компанії спортсмена збірної Росії Каріма Халілі, з яким зустрічається вже більше чотирьох років

Збірна України з біатлону догулює свою відпустку. З 1 травня у дівчат вже буде програма роботи, а з 18 травня на зборі в Сянках почнеться шлях до олімпійського Пекіна-2022. Катерина Бех, яка стукає до першої збірної, достроково завершила минулий сезон через проблеми зі здоров'ям і зараз відпочиває на морі з батьками і бойфрендом.

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Як раніше розповідав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, 22-річна Катя поїхала до батьків, і вони вирушили в Геленджик, де у сім'ї є будинок: "Вона проходить реабілітацію, а як тільки почнеться підготовка до нового сезону – вона буде тут".

На своїй сторінці в Instagram Катерина виклала фото зі своїм бойфрендом, 22-річним російським біатлоністом Карімом Халілі і зізналася йому в коханні на українському: "Я тебе кохаю".

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Нагадаємо, що Катерина народилася в Хабаровському краї і виступала за Росію, але була натуралізований влітку 2018 року. Як зізнавався сам Халілі, раніше вони з Бех разом виступали за збірну Москви, а потім одночасно потрапили до юніорської збірної Росії. Там у них вже і нас зав'язалися стосунки.

"Топ-3 найкрасивіших біатлоністок світу за версією Каріма Халілі? Найкрасивіша – Катерина Бех, без питань", – розповідав Халілі Спорт-Експрес

Раніше чоловік обікрав зірку світового біатлону, і вона хоче посадити його на 10 років.

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram