Чоловік обікрав зірку світового біатлону. Вона хоче посадити його на 10 років

Від любові до ненависті один крок. Цю фразу підтвердив зірковий дует чеських спортсменів – біатлоністки Габріели Соукалової й бадмінтоніста Петра Коукала. Ще пів року тому стало відомо, що вони розійшлися. Ми писали, що знаменита біатлоністка після розлучення стала телеведучою. Призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу повернула собі дівоче прізвище, а тепер ще подала на колишнього чоловіка до суду.
Про це пише чеське видання Denik.
Габріела виявила, що колишній чоловік вкрав у неї велику суму грошей. Крім того, він розпоряджався фінансами біатлоністки без її відома. Він же все спростовує. Спілкуються спортсмени зараз тільки через адвокатів. Якщо звинувачення Соукалової підтвердяться, то Петру загрожує до 10 років позбавлення волі.
Габріела Коукалова і Петр Коукал / Фото: Instagram
31-річна ексспортсменка вже живе з новим бойфрендом і навіть розповіла про свою вагітність.
Незважаючи на судові неприємності, дівчина намагається насолоджуватися життям і залишатися оптимісткою.
Також Габі пробувала себе в ролі співачки.
Як відомо, біатлоністка-красуня продає голі фото для благодійності.
Дивіться підбірку кадрів красуні Габріели:
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