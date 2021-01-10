Чеська біатлоністка-красуня продає "голі" фото для благодійності

Габріела Коукалова приємно проводить час після відходу з професійного спорту

Поки в німецькому Оберхофі провідні біатлоністи світу б'ються за медалі Кубка світу, знаменита в недавньому минулому спортсменка Габріела Коукалова насолоджується звичайним життям. Сьогодні 31-річна зірка біатлону показала нові вражаючі кадри на своїй сторінці в соцмережах.

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Тим часом, в Німеччині збірна України зайняла 10-е місце в змішаній естафеті .

Практично одночасно з гонкою в Оберхофі Габріела каталася на лижах в італійських Альпах. 31-річна чешка піднялася на вершину і поділилася навколишньою красою: "Воно того варте".

Багаторазова призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу примудрялася знімати відео з посмішкою навіть на лижах на ходу.

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Також дівчина похвалилася, що всі бажаючі не змогли придбати календарі з її спокусливими фотографіями. Але у Габі залишилося ще кілька випусків журналу Playboy з власної фотосесією, і вона пообіцяла розіслати їх підписникам, щоб у них "було щось для довгих зимових вечорів".

При цьому Коукалова розповіла, що частину доходів від продажу журналів і календарів направляє на благодійність. Для людей з порушенням органів травлення зібрали більше 500 тисяч крон (приблизно 650 тисяч грн).

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Дивіться підбірку кадрів чеської спортсменки-красуні:

Габріела Коукалова – фото з Instagram

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