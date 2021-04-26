Русский
$ 27,9
33,67
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Так люблю, що вбити хочеться! Прекрасна Анастасія позбавила збірну України холостяка

26 квітня, 20:06

Олена Павлова Олена Павлова

Біатлоніст Богдан Цимбал в міжсезоння одружився зі своєю коханою Анастасією, яка перевірила відносини зі спортсменом під час карантину

Богдан Цимбал одружився

Богдан Цимбал одружився / Фото: Instagram

На одного холостяка в українському спорті стало менше. На вихідних висхідна зірка біатлону Богдан Цимбал повів під вінець свою кохану Анастасію. Судячи з локації в соціальних мережах, весілля пройшло в Чернігові.

Реклама

Читайте також: Зірвав весілля і розписав живіт вагітної: божевільний день чемпіона на пляжі

"Так люблю, що вбити хочеться", – пожартував якось Богдан поруч зі спільним фото.

Реклама

А Анастасія зізнавалася, що не відстань перевіряє стосунки, а карантин. І, судячи з усього, це випробування закохані пройшли, оскільки зважилися зіграти весілля.

В тренді
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Мірча Луческу
Реклама

Реклама

Відзначимо, що в минулому сезоні Богдан Цимбал зайняв четверте місце по призовим у чоловічої збірної України. На його рахунку 6750 євро. Лідером став Артем Прима – 30 150 євро, далі Дмитро Підручний – 25 000 і Антон Дудченко – 11 000.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу з біатлону-2021 в Поклюці головний тренер команди Юрай Санітра закликав своїх лідерів брати приклад з Богдана Цимбала, який показав кращу скорострільність серед всіх учасників спринтерської гонки.

Раніше чоловік обікрав зірку світового біатлону, і вона хоче посадити його на 10 років.

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

весілля біатлон одружився біатлоніст Богдан Цимбал
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спортуІнші
"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спортуІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легенди
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легендиІнші
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнутиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти