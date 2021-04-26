Так люблю, що вбити хочеться! Прекрасна Анастасія позбавила збірну України холостяка

Біатлоніст Богдан Цимбал в міжсезоння одружився зі своєю коханою Анастасією, яка перевірила відносини зі спортсменом під час карантину

Богдан Цимбал одружився / Фото: Instagram

На одного холостяка в українському спорті стало менше. На вихідних висхідна зірка біатлону Богдан Цимбал повів під вінець свою кохану Анастасію. Судячи з локації в соціальних мережах, весілля пройшло в Чернігові.

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"Так люблю, що вбити хочеться", – пожартував якось Богдан поруч зі спільним фото.

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А Анастасія зізнавалася, що не відстань перевіряє стосунки, а карантин. І, судячи з усього, це випробування закохані пройшли, оскільки зважилися зіграти весілля.

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Відзначимо, що в минулому сезоні Богдан Цимбал зайняв четверте місце по призовим у чоловічої збірної України. На його рахунку 6750 євро. Лідером став Артем Прима – 30 150 євро, далі Дмитро Підручний – 25 000 і Антон Дудченко – 11 000.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу з біатлону-2021 в Поклюці головний тренер команди Юрай Санітра закликав своїх лідерів брати приклад з Богдана Цимбала, який показав кращу скорострільність серед всіх учасників спринтерської гонки.

Раніше чоловік обікрав зірку світового біатлону, і вона хоче посадити його на 10 років.

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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