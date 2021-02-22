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Зірвав весілля і розписав живіт вагітній: божевільний день чемпіона на пляжі

22 лютого, 14:08

Олена Павлова Олена Павлова

Новак Джокович заглянув на пляж в Мельбурні і з натовпом фанатів і журналістів

Неординарно пройшла традиційна фотосесія для сербського тенісиста Новака Джоковича після перемоги на Australian Open-2021 на одному з пляжів Мельбурна. Спочатку Джокович мимоволі завадив весільній церемонії, а потім дав автограф на животі. Раніше також власниця футбольного клубу виграла Australian Open.

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Так, наречені з Мельбурна були дуже здивовані, коли на їх весільній церемонії, що проходила на одному з міських пляжів, з'явився натовп журналістів і любителів тенісу. ЗМІ заполонили берег, вся увага була прикута не до нареченої і нареченого, а до Джоковича. А наречені виглядали трохи розгублено.

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

А потім під час роздачі автографів одна з прихильниць тенісиста попросила розписатися у неї на животі. А дівчина виявилася вагітною.

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Новак Джокович ставить автограф

Новак Джокович ставить автограф / Фото: Reuters


Фото Reuters

Новак Джокович в дев'ятий раз виграв Australian Open, в фіналі обігравши росіянина Данила Медведєва з рахунком – 7:5, 6:2, 6:2. Для Новака це вже 18-й титул на турнірі "Великого шолома". Рекордсменами за цим показником є іспанець Рафаель Надаль і швейцарець Роджер Федерер. Вони виграли по 20 Мейджерів.

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весілля вагітна тенісист Новак Джоковіч Australian Open автограф
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