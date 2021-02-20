Власниця футбольного клубу виграла Australian Open

Японка Наомі Осака стала переможницею Australian Open-2021! У фіналі Осака в двох сетах обіграла американку Дженніфер Бреді – 6:4, 6: .

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Тривалість матчу склала 1 годину 18 хвилин. Третя ракетка світу Осака виконала шість ейсів, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнта з п'яти. Бреді, що займає 24-е місце в рейтингу WTA, двічі подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки і реалізувала два брейк-пойнта з чотирьох.

23-річна Осака вдруге виграла Відкритий чемпіонат Австралії. Вперше вона стала чемпіоном на цьому турнірі в 2019 році, в фіналі обігравши чешку Петру Квітову.

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Осака ще двічі перемагала на турнірах "Великого шолома". У 2018 і 2020 року вона виграла Відкритий чемпіонат США.

Крім того, у Осаки ще шість перемог на турнірах WTA. Вона займала перше місце в рейтингу WTA, на корті заробила близько 20 млн доларів призових.

Раніше Осака придбала частку в американському жіночому футбольному клубі "Північна Кароліна Карідж". Він виступає в елітному дивізіоні жіночої футбольної ліги США. З моменту свого заснування в 2017 році клуб двічі вигравав чемпіонат США (2018, 2019) і тричі – Кубок (2017, 2018, 2019).

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