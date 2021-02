Власниця футбольного клубу виграла Australian Open

Японка Наомі Осака стала переможницею Australian Open-2021! У фіналі Осака в двох сетах обіграла американку Дженніфер Бреді – 6:4, 6: .

Тривалість матчу склала 1 годину 18 хвилин. Третя ракетка світу Осака виконала шість ейсів, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнта з п'яти. Бреді, що займає 24-е місце в рейтингу WTA, двічі подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки і реалізувала два брейк-пойнта з чотирьох.

When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion