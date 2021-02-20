Що, знову? Світоліна розлучилася зі своїм знаменитим бойфрендом

Еліна і Гаель взяли перерву в своїх відносинах

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс розлучилися. Про це українська тенісистка повідомила в соцмережах.

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"Всім привіт! Ми з Гаелем вирішили зробити перерву в наших відносинах. Рішення було прийняти неймовірно складно, тому що ми все ще любимо одне одного. Але ми також найкращі друзі, і розуміємо, що нам потрібно місце для особистого простору, для реалізації цілей. Ми не коментуватимемо цю ситуацію. Дякуємо вам заздалегідь за те, що поважаєте наше особисте життя. Надсилаємо багато любові кожному. Еліна і Гаель".

Нагадаємо, що це вже не перше розставання закоханих. Влітку 2019 року Еліна і Гаель Монфіс видалили спільний акаунт в Instagram і розлучилися. Однак дуже швидко вони помирилися.

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І Еліна навіть привозила Гаеля до Києва.

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За свою кар'єру Гаель Монфіс виграв 10 турнірів АТР і заробив 19,2 млн доларів.

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