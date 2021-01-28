Зіркова тенісистка стала співвласником кращого футбольного клубу США

Японська тенісистка Наомі Осака, яка увійшла в топ-100 найвпливовіших людей планети, вирішила інвестувати у футбол.

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Триразова переможниця турнірів "Великого шолома" придбала частку в американському жіночому футбольному клубі "Північна Кароліна Карідж".

Тепер Осака є співвласницею клубу, який виступає в елітному дивізіоні жіночої футбольної ліги США. З моменту свого заснування в 2017 році клуб двічі вигравав чемпіонат США (2018, 2019) і тричі – Кубок (2017, 2018, 2019).

"Жінки, які інвестували в мене, коли я росла, зробили мене тим, ким я є сьогодні, я не знаю, де б я була без них. Протягом усієї своєї кар'єри я завжди отримувала стільки любові від моїх колег-спортсменок, тому я з гордістю ділюся тим, що тепер я і сама є власницею "Карідж", – написала тенісистка в Twitter .

Наомі Осака відповідатиме за стратегічний розвиток клубу.

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Наомі Осака народилася 16 жовтня 1997 року. В її активі три перемоги на турнірах "Великого шолома" – US Open (2018, 2020) і Australian Open (2019), шість перемог на турнірах WTA. Займала перше місце в рейтингу WTA, на корті заробила 17,7 млн доларів призових.

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