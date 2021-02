Владелица футбольного клуба выиграла Australian Open

Японка Наоми Осака стала победительницей Australian Open-2021! В финале Осака в двух сетах обыграла американку Дженнифер Брэди – 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Третья ракетка мира Осака выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Брэди, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion #AO2021 | #AusOpenpic.twitter.com/Id3ZZhaJHh