Звездная теннисистка стала совладельцем лучшего футбольного клуба США

Японская теннисистка Наоми Осака, которая вошла в топ-100 самых влиятельных людей планеты, решила инвестировать в футбол.

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Трехкратная победительница турниров "Большого шлема" приобрела долю в американском женском футбольном клубе "Северная Каролина Каридж".

Теперь Осака является совладелицей клуба, выступающего в элитном дивизионе женской футбольной лиги США. С момента своего основания в 2017 году клуб дважды выигрывал чемпионат США (2018, 2019) и трижды – Кубок (2017, 2018, 2019).

"Женщины, которые инвестировали в меня, когда я росла, сделали меня тем, кем я являюсь сегодня, я не знаю, где бы я была без них. На протяжении всей своей карьеры я всегда получала столько любви от моих коллег-спортсменок, поэтому я с гордостью делюсь тем, что теперь я и сама являюсь владелицей "Каридж", – написала теннисистка в Twitter.

Наоми Осака будет отвечать за стратегическое развитие клуба.

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Наоми Осака родилась 16 октября 1997 года. В ее активе три победы на турнирах "Большого шлема" – US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019), шесть побед на турнирах WTA. Занимала первое место в рейтинге WTA, на корте заработала 17,7 млн долларов призовых.

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