Українська
$ 28,17
34,12
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Звездная теннисистка стала совладельцем лучшего футбольного клуба США

28 января, 17:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наоми Осака инвестировала в команду "Северная Каролина Каридж"

Японская теннисистка Наоми Осака, которая вошла в топ-100 самых влиятельных людей планеты, решила инвестировать в футбол.

Реклама

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема" приобрела долю в американском женском футбольном клубе "Северная Каролина Каридж".

Теперь Осака является совладелицей клуба, выступающего в элитном дивизионе женской футбольной лиги США. С момента своего основания в 2017 году клуб дважды выигрывал чемпионат США (2018, 2019) и трижды – Кубок (2017, 2018, 2019).

"Женщины, которые инвестировали в меня, когда я росла, сделали меня тем, кем я являюсь сегодня, я не знаю, где бы я была без них. На протяжении всей своей карьеры я всегда получала столько любви от моих коллег-спортсменок, поэтому я с гордостью делюсь тем, что теперь я и сама являюсь владелицей "Каридж", – написала теннисистка в Twitter.

Наоми Осака будет отвечать за стратегическое развитие клуба.

Реклама

В тренде
Олимпиаду-2020 предложили перенести из Японии в США

Читайте также: Уроки, телевизор и планшет: как развлекает детей на карантине звезда украинского тенниса

Наоми Осака родилась 16 октября 1997 года. В ее активе три победы на турнирах "Большого шлема" – US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019), шесть побед на турнирах WTA. Занимала первое место в рейтинге WTA, на корте заработала 17,7 млн долларов призовых.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннисистка Наоми Осака

Источник: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнем
Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнемТеннис
Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянка
Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянкаТеннис
Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTok
Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTokТеннис
Бюст, шпильки и короткая юбчонка. Звезда украинского тенниса показала
Бюст, шпильки и короткая юбчонка. Звезда украинского тенниса показала "явную непристойность"Теннис
Украинке запретили играть в теннис и теперь остается только идти в суд
Украинке запретили играть в теннис и теперь остается только идти в судТеннис
Запертая в номере украинка сдала тест на COVID-19 и готовится со сломанным тренажером
Запертая в номере украинка сдала тест на COVID-19 и готовится со сломанным тренажеромТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять