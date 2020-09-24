Гордая феминистка и быстроногая мама: спортсмены в ТОП-100 влиятельных на планете

В рейтинг от американского издания вошли и восемь атлетов

Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей года. В этот список от американского издания вошли и восемь спортсменов.

Реклама

1. Наоми Осака (теннис). В комментарии к персоне бывшей первой ракетки мира отмечается, что она превратила победное выступление на US Open в социальную акцию по привлечению внимания к проблемам расизма и полицейского насилия.

Наоми Осака / Фото: Reuters

2. Меган Рапино (футбол). Чемпионка мира-2019 в составе сборной США даже подумывала баллотироваться в президенты страны. А в журнале ее место в рейтинге объясняется так:

"Влияние Рапино распространяется далеко за пределы поля. В эпоху, когда многие требуют, чтобы спортсмены "не лезли дальше спорта", Рапино – гордая феминистка и борец за права ЛГБТ – отказывается молчать".

Реклама

Меган Рапино / Фото: AFP

3. Яннис Адетокумбо (баскетбол). Греческий лидер "Милуоки Бакс" в прошлом году стал самым полезным в регулярном чемпионате, а также возглавил одну из команд на Матче звезд.

"Каждое поколение находит спортсмена, олицетворяющего качества, которые мы все хотели бы иметь: трудолюбие, сосредоточенность, выдающийся атлетизм и умение держаться под давлением. У Янниса есть все это – и не только", – говорится о Яннисе в сопроводительном эссе.

Яннис Адетокумбо / Фото: Reuters

Реклама

4. Льюис Хэмилтон (Формула-1). Журнал отметил достижения шестикратного чемпиона мира в автогонках и активизм в рамках движения Black Lives Matter.

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

5. Дуэйн Уэйд (баскетбол). Чемпион НБА в составе "Майами Хит" вошел в список благодаря социальной деятельности и поддержке своей трансгендерной дочери Зайи.

INSTAGRAM

6. Эллисон Феликс (легкая атлетика). Журнал отметил борьбу 6-кратной олимпийской чемпионки против дискриминации в отношении беременных и матерей – поскольку в 2018-м она критиковала своего спонсора Nike за то, что компания грозила сократить выплаты после того, как Феликс родила дочь. В итоге компания изменила политику.

INSTAGRAM

Реклама

7. Патрик Махоумс (американский футбол). "Он уже начал создавать наследие одного из самых влиятельных спортсменов своего поколения", – говорится в сопроводительном эссе.

INSTAGRAM

8. Майя Мур (баскетбол). Журнал Time отмечает не столько спортивную карьеру двукратной олимпийской чемпионки, сколько деятельность по реформированию системы правосудия США.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок.

Мы также писали, что бывший тренер "Шахтера" вошел в ТОП-5 самых сексуальных наставников чемпионата Италии.

Наоми Осака Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама