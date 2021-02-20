Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом

20 февраля, 09:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Элина и Гаэль взяли перерыв в своих отношениях

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис расстались. Об этом украинская теннисистка сообщила в соцсетях.

Реклама

Читайте также: "Нигде не видел, чтобы мужчина делал такое с женщиной". "Крестный отец" Свитолиной – о ее романе с Монфисом

"Всем привет! Мы с Гаэлем решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства, для реализации целей. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Благодарим вас заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль".

Напомним, что это уже не первое расставание влюбленных. Летом 2019 года Элина и Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram и расстались. Однако очень быстро они помирились.

Реклама

И Элина даже привозила Гаэля в Киев.

Реклама

За свою карьеру Гаэль Монфис выиграл 10 турниров АТР и заработал 19,2 млн долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слонеТеннис
В халатике нараспашку Свитолина попрощалась с Австралией украинским хитом
В халатике нараспашку Свитолина попрощалась с Австралией украинским хитомТеннис
Эротичное белье свело с ума фанатов: пикантные фото теннисистки
Эротичное белье свело с ума фанатов: пикантные фото теннисисткиТеннис
"С меня хватит": легендарная Серена плакала перед прессой, не попав в финал "шлема"Теннис
"Что случилось с грудью?" Дочка Кафельникова снова разделась на БалиТеннис
Чем она занималась в туалете? Известную теннисистку оштрафовали в Мельбурне
Чем она занималась в туалете? Известную теннисистку оштрафовали в МельбурнеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять