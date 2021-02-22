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Сорвал свадьбу и расписал живот беременной: сумасшедший день чемпиона на пляже

22 февраля, 14:08

Елена Павлова Елена Павлова

Новак Джокович заглянул на пляж в Мельбурне и с толпой фанатов и журналистом

Неординарно прошла традиционная фотосессия для сербского теннисиста Новака Джоковича после победы на Australian Open-2021 на одном из пляжей Мельбурна. Сначала Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем дал автограф на животе. Ранее также владелица футбольного клуба выиграла Australian Open.

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Так, новобрачные из Мельбурна были очень удивлены, когда на их свадебной церемонии, проходившей на одном из городских пляжей, появилась толпа журналистов и любителей тенниса. СМИ заполонили берег, все внимание было приковано не к невесте и жениху, а к Джоковичу. А новобрачные выглядели немного растеряно.

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

А затем во время раздачи автографов одна из поклонниц теннисиста попросила расписаться у нее на животе. А девушка оказалась беременной.

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Новак Джокович ставит автограф

Новак Джокович ставит автограф / Фото: Reuters


Фото Reuters

Новак Джокович девятый раз выиграл Australian Open, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева со счетом – 7:5, 6:2, 6:2. Для Новака это уже 18-й титул на турнире "Большого шлема". Рекордсменами по данному показателю являются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Они выиграли по 20 мэйджеров.

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свадьба беременная теннисист Новак Джокович Australian Open автограф
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