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Новак Джокович дев'ятий раз виграв Australian Open

21 лютого, 13:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У фіналі серб обіграв росіянина Даніїла Медведєва

Серб Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі він обіграв росіянина Даніїла Медведєва.

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Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Джокович 3 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки і реалізував 7 брейк-пойнтів з 11. На рахунку Медведєва 6 ейсів, 4 подвійні помилки і 2 реалізованих брейки. Перемога Джоковича в трьох сетах – 7:5, 6:2, 6:2.

Отже, Джокович в 9-й раз переміг на Australian Open, і це його вже 18-й титул на турнірах "Великого шолома". Більше тільки у Рафаеля Надаля і Роджера Федерера – по 20.

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Крім того, Новак став четвертою людиною в історії, кому в одиночному розряді вдалося перемогти в певному турнірі "Великого шолома" не менше 9 разів. До нього подібне вдавалося лише Мартіні Навратіловій (9 перемог на Вімблдоні), Маргарет Корт (11 перемог на Australian Open) і Рафаелю Надалю (13 перемог на "Ролан Гаррос").

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Новак Джоковіч Australian Open Великий шолом Даниил Медведев
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