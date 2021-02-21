Новак Джокович дев'ятий раз виграв Australian Open

Серб Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі він обіграв росіянина Даніїла Медведєва.
Читайте також: Власниця футбольного клубу виграла Australian Open
Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Джокович 3 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки і реалізував 7 брейк-пойнтів з 11. На рахунку Медведєва 6 ейсів, 4 подвійні помилки і 2 реалізованих брейки. Перемога Джоковича в трьох сетах – 7:5, 6:2, 6:2.
- #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title. # AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv
Отже, Джокович в 9-й раз переміг на Australian Open, і це його вже 18-й титул на турнірах "Великого шолома". Більше тільки у Рафаеля Надаля і Роджера Федерера – по 20.
Читайте також: Що знову? Світоліна розлучилася зі своїм знаменитим бойфрендом
Крім того, Новак став четвертою людиною в історії, кому в одиночному розряді вдалося перемогти в певному турнірі "Великого шолома" не менше 9 разів. До нього подібне вдавалося лише Мартіні Навратіловій (9 перемог на Вімблдоні), Маргарет Корт (11 перемог на Australian Open) і Рафаелю Надалю (13 перемог на "Ролан Гаррос").
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк