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Підручний розповів про проблеми в спринті на ЧС, а тренер дав йому пораду

12 лютого, 18:43

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українські біатлоністи провели першу особисту гонку в Словенії на непоганому рівні

Після двох днів змагань в Поклюці наша збірна поки що перебуває в пошуку шляху до медалей. сьогодні українські біатлоністи показали найкращі результати в кар'єрі в спринті. Однак лідери "синьо-жовтих" Дмитро Підручний та Артем Прима не змогли обійтися без промахів.

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Про свої відчуття капітан збірної Підручний розповів "Суспільному" в прямому ефірі:

"Я дуже добре почувався на трасі. Думаю, добре зумів розподілити сили після естафети в середу. З кожним колом я додавав, і фінішний відрізок пробіг у високому темпі.

На жаль, два промахи. Не знаю, чому так сталося. Хвилювання не було. Але ж з таким непоганим ходом можна було боротися за вищі місця. Потрібно проаналізувати цю гонку і рухатися далі, готуватися до наступних".

А головний тренер команди Юрай Санітра закликав своїх лідерів брати приклад з Богдана Цимбала, який показав найкращу скорострільність серед усіх учасників і не зробив жодного промаху:

"І Підручному, і Примі потрібно було стріляти, як Цимбалу. Але по трасі хлопці рухалися практично на рівні з лідерами. Але ось на стрільбі не могли впоратися. Я відчував і по Антону, і по Дімі, і по Артему, що є якась напруга. Втім, маємо непогану позицію на гонку переслідування.

Дуже порадував Богдан. Я боявся його старту сьогодні тому, що на тренуваннях він мав проблеми з адаптацією до висоти. Погано йому дихалося, але впорався дуже добре. Стрільба порадувала мене ще й із урахуванням тактики на майбутню естафету".

Раніше тренер українських біатлоністів виправдав шведку в скандалі з Підгрушною.

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У минулому році Дмитро впав у спринтерській гонці на ЧС:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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