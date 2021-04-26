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Так люблю, что убить хочется! Прекрасная Анастасия лишила сборную Украины холостяка

26 апреля, 20:06

Елена Павлова Елена Павлова

Биатлонист Богдан Цымбал в межсезонье женился на своей возлюбленной Анастасии, которая проверила отношения со спортсменом во время карантина

Богдан Цымбал женился

Богдан Цымбал женился / Фото: Instagram

На одного холостяка в украинском спорте стало меньше. На выходных восходящая звезда биатлона Богдан Цымбал повел под венец свою возлюбленную Анастасию. Судя по локации в социальных сетях, свадьба прошла в Чернигове.

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"Так люблю, что убить хочется", – пошутил как-то Богдан рядом с совместным фото.

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А Анастасия признавалась, что не расстояние поверяет отношение, а карантин. И, судя по всему, это испытание влюбленные прошли, раз решились сыграть свадьбу.

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Отметим, что в прошлом сезоне Богдан Цымбал занял четвертое место по призовым в мужской сборной Украины. На его счету 6750 евро. Лидером стал Артем Прима – 30 150 евро, далее Дмитрий Пидручный – 25 000 и Антон Дудченко – 11 000.

Напомним, что во время чемпионата мира по биатлону-2021 в Поклюке главный тренер команды Юрай Санитра призвал своих лидеров брать пример с Богдана Цымбала, который показал лучшую скорострельность среди всех участников спринтерской гонки.

Ранее муж обокрал звезду мирового биатлона, и она хочет посадить его на 10 лет.

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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