Вкуснейшая паска с апельсином и маршмеллоу: украинская биатлонистка печет шедевры

Чемпионка Олимпийских игр Вита Семеренко готова праздновать Пасху-2021 и показала свои кулинарные таланты, которые удивили ее фолловеров

Вита Семеренко с сыном / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Вита Семеренко уже готова к празднованию Пасхи. Стреляющая лыжница оказалась настоящей мастерицей и на кухне. В Instagram Вита выложила фото своих шикарных пасок. Ранее мы писали, что украинская биатлонистка призналась в любви российскому бойфренду.

Реклама

На вкус выпечку Семеренко, конечно, не попробуешь, но выглядит она очень аппетитно. Паски украшены цукатами, орехами, сушеными яблоками и апельсинами и, похоже, даже маршмеллоу.

Вот это повезло родным биатлонистки и ее маленькому сыну Марку. "Класс", "Настоящая хозяюшка", – восхищались кулинарным талантом Виты ее фоловеры.

В тренде Исторические бутсы Месси продали за 125 тысяч фунтов

Читайте также: Сестры в украинском спорте: от олимпийских чемпионок до фигуристок в США

Реклама

Отметим, что сборная Украины по биатлону догуливает свой отпуск. С 1 мая у девушек уже есть программа работы, а с 18 мая на сборе в Сянках начнется путь в олимпийский Пекин-2022.

Ранее мы сообщали, что прекрасная Анастасия лишила сборную Украины холостяка. Биатлонист Богдан Цымбал в межсезонье женился на своей возлюбленной, которая проверила отношения со спортсменом во время карантина.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе