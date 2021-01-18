Сестри в українському спорті: від олімпійських чемпіонок до фігуристок в США

В Україні нерідко можна зустріти сестер в різних видах спорту. Більшість з них йдуть по стопах своїх зіркових батьків, але є випадки, коли дівчата пов'язують своє життя зі спортом волею випадку.

Віта і Валя Семеренко

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Майбутні олімпійські чемпіонки, що народилися з різницею в 15 хвилин, почали займатися спортом у рідному Краснопіллі, Сумська область. Дівчата вибрали лижні гонки, так як альтернативою був лише футбол. Сестри швидко почали робити успіхи в гонках, а потім тренер Григорій Шамрай запропонував їм спробувати себе в біатлоні. На Олімпіаду в Турин пробилася тільки Віта, в 2010-му в Ванкувері виступали вже обидві сестри, але тріумфальної для них стали Сочі-2014, де вони завоювали золото в естафеті, а Віта взяла ще й срібло у спринті.

Валерія, Олена і Катерина Бондаренко

Тріо сестер тенісисток пішли по стопах своїх знаменитих батьків Наталії та Володимира Бондаренка – вони теж займалися тенісом, а мама стала першим тренером дівчат. Старша з них – Валерія – найбільший успіхів домоглася в парному розряді, де виграла 8 турнірів серії ITF. Олена домоглася 19-го місця в одиночному і 11-го – в парному світовому рейтингу. на її рахунку дві перемоги в одиночних турнірах WTA, і чотири – в парному, в тому числі на Australian Open. На цей момент на корті залишилася тільки Катерина. У 18 років молодша з сімейства Бондаренків виграла юніорський Вімблдон, потім разом з сестрою перемогла на "Шлемі" в Австралії. У 2017 році вона повернулася на корт після вагітності і стала першою мамою після Кім Клійстерс, хто виграла турнір WTA.

Надія і Людмила Кіченок

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Сестри-близнючки Кіченок також представляють теніс. Дівчата виступають, переважно, в парному розряді і вже встигли виграти кілька турнірів WTA – на рахунку Люди чотири перемоги, а у Наді – п'ять.

Анна і Марія Музичук

Батьки Анни і Марії відомі в минулому шахісти, тому не дивно, що дівчата пішли по їх стопах. У 2015 році Анна стала чемпіонкою світу, 15-й у світі і другою в історії України після Анни Ушеніної. Марія є триразовою чемпіонкою світу з бліцу і рапіду. У 2017 році вона відмовилася їхати на ЧС в Саудівську Аравію через дискримінацію жінок в країні.

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Інна та Марина Черняк

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Майбутній тренер побачив близнят в громадському транспорті і сам запропонував їм спробувати себе в дзюдо. Дівчата швидко почали демонструвати успіхи, а Інна навіть готувалася поїхати на Олімпіаду-2012 в Лондон, але все перекреслила травма. До того ж через проблеми із зором Інна змушена була попрощатися з великим спортом, однак дівчина не здалася і в 2016 привезла в Україну золото Паралімпіади.

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Елен і Елізабет Аліпова

Елен і Елізабет мають не тільки екзотичні для нашої країни імена, а й професію собі вибрали далеко не жіночну – дівчата займаються хокеєм і навіть представляли нашу країну на чемпіонаті світу.

Ірина та Інна Махно

Сестри Ірина та Інна Махно є чемпіонками України з пляжного волейболу та неодноразовими чемпіонками і призерами престижних міжнародних змагань. Нещодавно дівчата заговорили про зміну громадянства через те, що їх позбавили державної стипендії.

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Анастасія та Олександра Меркушина

Анастасія вже спробувала на смак, що таке виступ на етапах Кубка світу, а її сестра Олександра ще тільки набирається досвіду серед юніорів. Зате через кілька років у нас буде гідна зміна сестрам Семеренкам.

Єлизавета і Анастасія Бризгіна

Єлизавета встигла завоювати бронзову медаль на Олімпіаді-2012 в Лондоні, відбути дискваліфікацію за вживання допінгу і повернутися в спорт, а її молодша сестра поки може похвалитися тільки бронзою чемпіонату Європи в приміщенні, але їй лише 22 роки – вся кар'єра ще попереду.

Єва і Устина Борсук

Сестри Борсук вже давно живуть в США, батьки переїхали, щоб вилікувати старшу дочку. Єва не тільки встала на ноги, але завоювала золоту медаль на чемпіонаті Східної частини США в юніорській категорії, а 12-річна Устина в складі молодшої команди завоювала бронзову медаль. Леза на ковзани Єві встановлював заслужений тренер України Дмитро Шкідченко. Дівчина кожен раз літає до нього в Київ, коли змінює ковзани.

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