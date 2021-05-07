Усик показал танцы на ринге под российскую музыку

Александр Усик / Фото: Instagram
Александр Усик продолжает тренироваться в ожидании переговоров промоутеров. Пока что его следующий соперник неизвестен. В последнее время говорили, что он встретится с Джо Джойсом. Однако после отмены поединка Фьюри и Джошуа снова возникла возможность встречи украинца с Энтони.
Недавно Усик поздравил с Пасхой в необычном наряде с галстуком.
Тем временем, 34-летний уроженец Крыма поддерживает форму разнообразными способами. Вчера около полуночи он выложил в Instagram еще одно видео. Парень показал, что весело тренируется под музыку, а компанию ему составляет начинающий профессионал Даниэль Лапин. В это время в зале звучит песня российского исполнителя Ильи Огурцова. В конце ролика Усик даже пошел в пляс, подписав кадры:
"Я не хочу грустить, я буду танцевать".
Недавно Усик в расшитом золотом церковном облачении нарвался на грубость.
Смотрите, как Александр бросает тяжелый мяч, наращивая силу: