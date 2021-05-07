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Усик показал танцы на ринге под российскую музыку

7 мая, 10:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер готовится к следующему бою в профессионал и объявил в соцсетях, что не собирается грустить, а будет танцевать

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик продолжает тренироваться в ожидании переговоров промоутеров. Пока что его следующий соперник неизвестен. В последнее время говорили, что он встретится с Джо Джойсом. Однако после отмены поединка Фьюри и Джошуа снова возникла возможность встречи украинца с Энтони.

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Недавно Усик поздравил с Пасхой в необычном наряде с галстуком.

Тем временем, 34-летний уроженец Крыма поддерживает форму разнообразными способами. Вчера около полуночи он выложил в Instagram еще одно видео. Парень показал, что весело тренируется под музыку, а компанию ему составляет начинающий профессионал Даниэль Лапин. В это время в зале звучит песня российского исполнителя Ильи Огурцова. В конце ролика Усик даже пошел в пляс, подписав кадры:

"Я не хочу грустить, я буду танцевать".

Недавно Усик в расшитом золотом церковном облачении нарвался на грубость.

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Смотрите, как Александр бросает тяжелый мяч, наращивая силу:

Усик занимается с большим мячом

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