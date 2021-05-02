Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик поздравил с Пасхой в необычном наряде с галстуком

2 мая, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер, известный своей религиозностью, посетил ночную службу в церкви с друзьями и поделился фотографиями в соцсетях

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Сегодня православные отмечают праздник Пасхи. Среди них и наши популярные спортсмены. Непобедимый боксер Александр Усик не просто поздравляет всех, но еще и сам посещает церковь. О ночном бдении 34-летний уроженец Крыма рассказал на своей страничке в соцсетях. Правда, он лишь копировал фотографии друзей, с которым провел время сегодня ночью.

Реклама

Тем временем, бой Джошуа – Фьюри отменили, Усику приготовиться!

Поздравления боксеров появились на акаунте начинающего профессионала Даниэля Лапина.

При этом Усик показался в необычном наряде: белой рубашке и красном галстуке, что резко контрастировало с одеждой других его знакомых.

Реклама

Интересно, что в США отмечает Пасху бывший чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк. Сейчас он живет в Калифорнии. Сегодня уроженец Макеевки поделился старой фотографией, на которой у церкви запечатлены наши знаменитые боксеры. В том числе – экс-чемпионы мира в профессионалах: Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

Читайте также: Жертву Усика ограбили! Чисора на 8-й секунде уложил Паркера, но проиграл.

Вспомним, как ранее Александр поздравлял с Рождеством:

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударомБокс
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжением
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжениемБокс
Мальчик для битья: обнародованы котировки на бой Ломаченко – Накатани
Мальчик для битья: обнародованы котировки на бой Ломаченко – НакатаниБокс
Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозу
Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозуБокс
Почему бывшая невеста бросила Кличко и отказалась от дочери
Почему бывшая невеста бросила Кличко и отказалась от дочериБокс
Тайсон Фьюри оказался под канатами, и ему еще достается по голове
Тайсон Фьюри оказался под канатами, и ему еще достается по головеБокс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять