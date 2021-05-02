Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою

2 травня, 12:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер, відомий своєю релігійністю, відвідав нічну службу в церкві з друзями і поділився фотографіями в соціальних мережах

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

Сьогодні православні відзначають свято Великодня. Серед них і наші популярні спортсмени. Непереможний боксер Олександр Усик не просто вітає всіх, але ще й сам відвідує церкву. Про нічну подію 34-річний уродженець Криму розповів на своїй сторінці в соцмережах. Правда, він лише копіював фотографії друзів, з яким провів час сьогодні вночі.

Реклама

Тим часом, бій Джошуа – Ф'юрі скасували, Усику приготуватися!

Привітання боксерів з'явилися на акаунті професіонала-початківця Даніеля Лапіна.

При цьому Усик з'явився в незвичайному вбранні: білій сорочці і червоній краватці, що різко контрастувало з одягом інших його знайомих.

Реклама

Цікаво, що в США відзначає Великдень колишній чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк. Зараз він живе в Каліфорнії. Сьогодні він поділився старою фотографією, на якій біля церкви знялися наші знамениті боксери. У тому числі – ексчемпіони світу в професіоналах Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

Читайте також: Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді уклав Паркера, але програв.

Згадаймо, як раніше Олександр вітав із Різдвом:

Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударом
175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударомБокс
Мало не вбив на рингу, а потім пригостив пивком: кривавий чемпіонський бій з продовженням
Мало не вбив на рингу, а потім пригостив пивком: кривавий чемпіонський бій з продовженнямБокс
Хлопчик для биття: оприлюднені котирування на бій Ломаченко – Накатані
Хлопчик для биття: оприлюднені котирування на бій Ломаченко – НакатаніБокс
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозом
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозомБокс
Чому колишня наречена кинула Кличка і відмовилася від дочки
Чому колишня наречена кинула Кличка і відмовилася від дочкиБокс
Тайсон Ф'юрі опинився під канатами, і йому ще перепадає в голову
Тайсон Ф'юрі опинився під канатами, і йому ще перепадає в головуБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти