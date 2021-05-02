Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою

Український боксер, відомий своєю релігійністю, відвідав нічну службу в церкві з друзями і поділився фотографіями в соціальних мережах

Олександр Усик / Фото: Instagram

Сьогодні православні відзначають свято Великодня. Серед них і наші популярні спортсмени. Непереможний боксер Олександр Усик не просто вітає всіх, але ще й сам відвідує церкву. Про нічну подію 34-річний уродженець Криму розповів на своїй сторінці в соцмережах. Правда, він лише копіював фотографії друзів, з яким провів час сьогодні вночі.

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Привітання боксерів з'явилися на акаунті професіонала-початківця Даніеля Лапіна.

При цьому Усик з'явився в незвичайному вбранні: білій сорочці і червоній краватці, що різко контрастувало з одягом інших його знайомих.

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Цікаво, що в США відзначає Великдень колишній чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк. Зараз він живе в Каліфорнії. Сьогодні він поділився старою фотографією, на якій біля церкви знялися наші знамениті боксери. У тому числі – ексчемпіони світу в професіоналах Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

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Згадаймо, як раніше Олександр вітав із Різдвом:

Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram