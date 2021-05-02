Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді поклав Паркера, але програв

Британець Дерек Чісора в Манчестері роздільним рішенням суддів поступився новозеландцеві Джозефу Паркеру. На думку Ділліана Вайта, це було суддівське пограбування

Чісора vs Паркер / Фото: DAZN

У Манчестері відбувся бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO в суперважкій вазі. 37-річний Дерек Чісора на прізвисько Війна, який у своєму попередньому поєдинку поступився за очками Олександру Усику, цього разу зі скандалом програв 29-річному новозеландцеві Джозефу Паркеру.

Реклама

Читайте також: Російський чемпіон побив англійського боксера: а колись кидав виклик Гвоздику

Бій, в якому домінував Чісора, тривав усі 12 раундів. Один суддя нарахував 115:113 на користь Дерека, двоє інших – 116:111 і 115:113 на користь Паркера. У підсумку, перемогу роздільним рішенням здобув новозеландець.

НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ

БОЮ ПАРКЕР – ЧІСОРА

"Бокс споганився. Я не фанат Чісори, але Дерек виграв цей бій з перевагою щонайменше в два раунди. Проте його пограбували", – написав співвітчизник Чісори Ділліан Вайт у себе в Twitter

Відзначимо, що вже в першій своїй атаці, на восьмій секунді бою, Чісора відправив Паркера в нокдаун правим оверхендом.

Реклама

Чісора vs Паркер / Фото: DAZN

Новозеландець прийшов до тями, але решту бою діяв з острахом отримати ще один "динаміт" від Чісори. Паркер задкував, клінчував і скаржився рефері на удари по потилиці. При цьому всіляко намагався вимотати ветерана, і після стартових пари раундів Дерек вже важко дихав.

До середини бою Паркер трохи осмілів. У 8-му раунді суперники влаштували шалений розмін, який дивним чином завершився без нокдаунів. І лише в 11-й трихвилинці новозеландець потряс англійця аперкотом, але замість того, щоб добити, заклінчував Чісору.

Реклама

Читайте також: Вмирав у комі, а тепер буде боксувати проти репера: чемпіон НБА отримав бій

За підсумками 12 раундів рефері в рингу дуже суперечливо підняв руку Паркера. Для порівняння, в схожому за сценарієм поєдинку в жовтні Василь Ломаченко – який включився так само пізно, як і зараз новозеландець – програв Теофімо Лопесу.

Додамо, що для Паркера ця перемога стала 29-ю за двох поразок – від Джошуа і Вайта. Чісора ж програв 11-й поєдинок за 32 перемог.

Усик і Чісора в роздягальні після бою Відео: Instagram