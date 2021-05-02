Жертву Усика ограбили! Чисора на 8-й секунде уложил Паркера, но проиграл

Британец Дерек Чисора в Манчестере раздельным решением судей уступил новозеландцу Джозефу Паркеру. По мнению Диллиана Уайта, это было судейское ограбление

Чисора vs Паркер / Фото: DAZN

В Манчестере состоялся бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO в супертяжелом весе. 37-летний Дерек Чисора по прозвищу Война, в своем предыдущем поединке уступивший по очкам Александру Усику, в этот раз со скандалом проиграл 29-летнему новозеландцу Джозефу Паркеру.

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Бой, в котором доминировал Чисора, продлился все 12 раундов. Один судья насчитал 115:113 в пользу Дерека, двое других – 116:111 и 115:113 в пользу Паркера. В итоге, победу раздельным решением добыл новозеландец.

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ

БОЯ ПАРКЕР – ЧИСОРА

"Бокс испоганился. Я не фанат Чисоры, но Дерек выиграл этот бой с перевесом как минимум в два раунда. Однако его ограбили", – написал соотечественник Чисоры Диллиан Уайт у себя в Twitter

Отметим, что уже в первой своей атаке, на восьмой секунде боя, Чисора отправил Паркера в нокдаун правым оверхэндом.

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Чисора vs Паркер / Фото: DAZN

Новозеландец пришел в себя, но практически всю оставшуюся часть боя действовал с боязнью получить еще один "динамит" от Чисоры. Паркер пятился, клинчевал и жаловался рефери на удары по затылку. При этом всячески пытался измотать ветерана, и после стартовых пары раундов Дерек уже тяжело дышал.

К середине боя Паркер немного осмелел. В 8-м раунде соперники устроили шальной размен, чудесным образом завершившийся без нокдаунов. И лишь в 11-й трехминутке новозеландец потряс англичанина апперкотом, но вместо того, чтобы добить, заклинчевал Чисору.

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По итогам 12 раундов рефери в ринге очень спорно поднял руку Паркера. Для сравнения, в похожем по сценарию поединке в октябре Василий Ломаченко – включившийся так же поздно, как и сейчас новозеландец – проиграл Теофимо Лопесу.

Добавим, что для Паркера эта победа стала 29-й при двух поражениях – от Джошуа и Уайта. Чисора же проиграл 11-й поединок при 32 победах.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram