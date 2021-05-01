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Російський чемпіон побив англійського боксера: а колись кидав виклик Гвоздику

1 травня, 23:30

Олена Павлова Олена Павлова

Російський чемпіон WBA у напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол захистив пояс в бою з британцем Крейгом Річардсом 1 травня в Манчестері

Крейг Річардс і Дмитро Бівол

Крейг Річардс і Дмитро Бівол / Фото: matchroomboxing

1 травня під час великого вечора боксу в Манчестері росіянин Дмитро Бівол (17-0, 11 KO) успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі в бою з британцем Крейгом Річардсом (16-1-1, 9 KO). Раніше російський чемпіон світу розповів про відхід Гвоздика зі спорту.

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Бівол виграв 12-раундовий бій у 31-річного англійського боксера одноголосним рішенням суддів: 118:110, 115:113, 115:114. Росіянин залишається непереможеним на професійному ринзі. Дмитро здобув свою 18-ту перемогу і зберіг титул чемпіона світу WBA.

Нагадаємо, що шоу очолить поєдинок між колишнім претендентом на титул у суперважкій вазі Дереком Чісорою (32-10, 23 KO) з Великобританії і екс-володарем пояса WBO Джозефом Паркером з Нової Зеландії (28-2, 21 KO). Раніше ми писали, що побитий Усиком Чісора зриває бій за добу до початку. Він не хоче виходити в ринг першим.

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Нагадаємо, що свого часу Бівол кидав виклик українському боксерові Олександру Гвоздику, коли той володів титулом WBC у напівважкій вазі. Але їх поєдинок так і не відбувся. А після цієї сутички Дмитро, найімовірніше, захоче провести об'єднавчий бій з кимось із чинних чемпіонів. Серед них і кривдник Гвоздика Артур Бетербієв.

Олександр Гвоздик, тренування
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