Вмирав в комі, а тепер буде боксувати проти репера: чемпіон НБА отримав бій

Ламар Одом проти Аарона Картера

Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс важкий форвард Ламар Одом, який переніс 6 інфарктів і 12 інсультів під час перебування в комі у 2015 році, вирішив спробувати себе в боксі. Взимку 41-річний спортсмен знайшов собі промоутера і ось нарешті отримав перший бій – повідомляє Twitter Аріеля Хельвані.

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11 червня головною подією вечора від компанії Celebrity Boxing стане боксерський поєдинок між колишнім гравцем НБА Одомом і 33-річним американським репером Аароном Картером. Також на цьому турнірі виступить екс-чемпіон світу з боксу Тім Візерспун, якому зараз 63 роки. Бійцівське шоу пройде в Атлантік-Сіті і буде показано по системі PPV.

Ламар Одом / Фото: Twitter В тренді Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

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Нагадаємо, що Ламар Одом виступав в НБА з 1999 по 2013 рік, двічі ставав чемпіоном разом з Лос-Анджелес Лейкерс. У складі збірної США форвард виграв чемпіонат світу в 2010 році і бронзову медаль Олімпіади-2004.

В останні роки Одом мав проблеми з алкоголем і наркотиками, важко переживаючи розлучення зі світською левицею Хлої Кардашян після чотирирічного шлюбу. Брав участь у "Танцях із зірками". Нещодавно зірку НБА кинула гаряча фітнес-тренерка, а баскетболіст звинуватив колишню кохану в крадіжці паролів від соцмереж.