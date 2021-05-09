Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою

Український боксер опублікував відео із забороненою символікою до Дня перемоги. Фанати Ломаченко розділилися на два табори: одні його хвалять, інші – критикують

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко привітав своїх підписників в Instagram з Днем перемоги. Боксер опублікував відео з нарізками з радянських і російських військових фільмів, а ще в ньому фігурувала георгіївська стрічка, хоча вона включена в список заборонених символік.

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"З Днем Перемоги! Це свято з кожним роком віддаляється від нас. Але нам не забути про ті героїчні вчинки, які вчинили наші предки в ім'я свободи, честі і благополучного життя. У це свято хочеться насамперед побажати миру. Адже ніщо не коштує дорожче, ніж людські життя, сльози матерів, зламані долі величезної кількості людей. Нехай ця перемога надихає тільки на добрі вчинки, любов до Батьківщини. Нехай ніхто і ніколи не побачить війни", – написав під відео Ломаченко.

У коментарях під відео фанати боксера розділилися на два табори: одні критикували за невдалий відеоряд, інші – хвалили за його позицію.

Нагадаємо, що деякий час тому Ломаченко виклав в Instagram скандальне відео з "ввічливими людьми". Боксер поділився зі своїми підписниками відео про "силу православного духу" і нарвався на критику.