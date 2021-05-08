Усик із вусами і їжачком: боксер здивував новим іміджем

Знаменитий український спортсмен продовжує експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом і готуватися до наступного бою в суперважкому дивізіоні

/ Фото: Instagram

Непереможний боксер-професіонал Олександр Усик вміє не тільки здобувати перемоги на рингу, а й дивувати за його межами. 34-річний супертяж періодично змінює свій імідж, вражаючи новими варіантами. Вчора ввечері на своїй сторінці в Instagram він постав в черговому вигляді.

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Днями Усик танцював на рингу під російську музику.

Олександр здався з короткою стрижкою "їжачком", яку часто робили в 1990-х. А ще відростив козацькі вуса – вийшов Усик з вусами. У лівому вусі 34-річний спортсмен розмістив маленьку сережку. Фотографію уродженець Криму зробив на лоні природи, у води.

Однак при цьому боксер не забуває і про своє основному занятті. Усик показав, як весело спарингує з Даніелем Лапіним.

"Поділися тим, що маєш, і Бог дасть тобі більше", – підписав він відеоролик.

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Нагадаємо, зараз українець перебуває в очікуванні рішення про свого наступного суперника. Ще недавно йому пророкували бій з Джо Джойсом, але є і ймовірність, що він зможе зустрітися в чемпіонському поєдинку з Ентоні Джошуа. Нещодавно Усик знатно потролив WBO.

Дивіться, як Олександр тренується: