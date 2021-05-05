Усик зі Ждуном знатно потролив WBO

Український боксер не може дочекатися рішення WBO про свій наступний поєдинок, тому він оригінальним способом вирішив нагадати про себе боксерській організації

Олександр Усик / Фото: Instagram

Колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик нагадав собі Всесвітньої боксерської організації (WBO). Боксер запостив в соцмережах фото зі знаменитим Ждуном.

Реклама

"WBO, чекаю" , – підписав знімок Олександр.

Нагадаємо, що 34-річний кримчанин є обов'язковим претендентом на пояс британця Ентоні Джошуа за версією WBO. Днями менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що бій Джошуа – Ф'юрі не відбудеться. А це означає, що, можливо, свій наступний поєдинок Усик проведе не з Джо Джойсом, а за повноцінний титул.

Хоча британський промоутер Едді Хирн запевняє, що найбільш очікуваний поєдинок року все ще в силі і для Ф'юрі і Джошуа нарешті знайшли місце і дату бою.

Реклама

Усик не виходив в ринг з минулої осені, коли переміг Дерека Чісору.