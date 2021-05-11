Чтобы я мог побить Усика – британский боксер подгоняет Фьюри и Джошуа

Джо Джойс хочет, чтобы его чемпионы-соотечественники побыстрее договорились о своем бое, чтобы встретиться на ринге с украинским боксером

Усик и Джойс / Фото: Instagram

Мир бокса по-прежнему ждет, пока два самых популярных бойца супертяжелого дивизиона наконец-то хотя бы договорятся о бое. Однако Фьюри и Джошуа не подтвердили дату боя и поссорились в соцсетях. Между тем, распри чемпионов влияют и на других боксеров. Если вдруг Энтони и Тайсон не встретятся на ринге, то Александр Усик сможет выйти на чемпионский бой.

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Однако Джо Джойс, который вроде бы должен стать следующим соперником украинца, надеется, что его земляки смогут найти общий язык. В соцсетях Джозеф заявил, что он тоже устал ждать и попросил Джошуа ускориться, чтобы он мог наконец-то побить Усика.

Александр же пока также находится в режиме ожидания, но периодически о себе напоминает. Так Усик рубанул на тему 9 мая.

Уроженец Крыма последний раз выходил в ринг в октябре прошлого года. Он тренируется, но находит и другие занятия. Как тот же Фьюри, который бился еще в феврале 2020-го!

Тем временем, Шелестюк анонсирует большие новости, став журналистом.

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Вспомним, как Джо Джойс рассказывал о силе своих ударов: